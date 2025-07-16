اشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، الى انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم، وبخاصة تلك المُتعلّقة بالسّرقة على اختلافها، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، قُرابة السّاعة 3:45 من تاريخ 8-7-2025، بشخصٍ يحاول سرقة دراجة آليّة مركونة في محلّة طريق الجديدة حيث تم توقيفه بالجرم المشهود، وتبيّن أنّه يُدعى:

كانت هذه تفاصيل خبر مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصًا حاول سرقة دراجة آلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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