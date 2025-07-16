«حكماء المسلمين» يدين الاعتداء الإرهابي على طالبة مسلمة بمدينة ألمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل الطَّالبة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر شمال غرب ألمانيا.

ودعا المجلس إلى ضرورة صياغة استراتيجية عالمية لمكافحة كافة أشكال العنصرية والتطرف والكراهية والإسلاموفوبيا، واتخاذ إجراءات حاسمة لسنِّ قوانين ملزمة تُجرِّم هذه الممارسات الإرهابية البغيضة، والعمل على نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والسلام والاحترام المتبادل والأخوة الإنسانية.