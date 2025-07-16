لافروف: روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه أدنى شك في قدرة بلاده على مواجهة أي عقوبات جديدة، رداً على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع الروسية.

وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، أن روسيا تسعى لمعرفة دوافع تصريحات ترامب، أمس الاثنين، والتي هدد فيها بفرض رسوم جمركية على بضائع روسيا خلال 50 يوماً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الأزمة الحالية في أوكرانيا.