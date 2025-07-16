نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أميركي، قوله إنّ "السلطات الأميركية طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب سوريا".
وكشف المصدر الأميركي أنّ "إسرائيل وعدت أميركا بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري اعتبارًا من مساء اليوم"، وذلك بعد أن تدخلت بأحداث السويداء التي شهدت اشتباكات دامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين تابعين للقوات السورية.
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة آليات عسكرية للجيش السوري داخل مدينة السويداء جنوب سوريا، وذلك على الرغم من بدء القوات السورية سحب عتادها الثقيل نحو دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أميركي: إسرائيل وعدت أميركا بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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