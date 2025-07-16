إصابة 4 أشخاص بينهم 3 سوريين إثر إشكال مع صاحب العمل تطوّر إلى اطلاق نار في قناريت

أُصيب 4 أشخاص، بينهم 3 سوريين، إثر إشكال بينهم وبين شخص يعملون لديه، تطوّرت إلى ​إطلاق نار​ من قبل صاحب العمل، في بلدة ​قناريت​، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وعملت فرق الاسعاف على نقل الجرحى مستشفيات المنطقة، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، وتعمل على توقيف مطلق النار.