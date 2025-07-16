إصابة 4 أشخاص بينهم 3 سوريين إثر إشكال مع صاحب العمل تطوّر إلى اطلاق نار في قناريت

أُصيب 4 أشخاص، بينهم 3 سوريين، إثر إشكال بينهم وبين شخص يعملون لديه، تطوّرت إلى إطلاق نار من قبل صاحب العمل، في بلدة قناريت، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وعملت فرق الاسعاف على نقل الجرحى مستشفيات المنطقة، حيث وُصفت حالتهم بالمستقرة.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها، وتعمل على توقيف مطلق النار.
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