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نصار: كل التعيينات القضائية تمت وفق معايير الكفاءة والنزاهة والانتاجية بعيدًا عن أي محاصصة

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نصار: كل التعيينات القضائية تمت وفق معايير الكفاءة والنزاهة والانتاجية بعيدًا عن أي محاصصة

أشار وزير العدل ​عادل نصار​، في تصريح، إلى أنّ "كل التعيينات القضائية، دون استثناء، تمت وفق معايير الكفاءة، النزاهة، الإنتاجية والدرجات، بعيدًا عن أي محاصصة، مهما طال الوقت وتعقّدت المسارات".

وأضاف: "هم يقولون: "ما خلّونا" وأنا أقول: "ما خليتهم". ولولا التجني على القضاء وتشويه عمدًا، لما كنت مضطرًا حتى للتوضيح".

ولفت نصار إلى أنّ "الحقيقة تظهر في الأفعال، لا في الشعارات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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