اخبار العالم

البعريني للحكومة: ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟

0 نشر
0 تبليغ

البعريني للحكومة: ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟

أوضح النائب ​وليد البعريني​، "أننا نحاسب الحكومة على الأفعال والنتائج والسؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو: ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟".

وأشار، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ "​عكار​ تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة ما المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟".

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني للحكومة: ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا