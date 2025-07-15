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طه ناجي: على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة

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طه ناجي: على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة

شدد النائب ​طه ناجي​، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، على "أهميّة تركيز مفهوم الوحدة الوطنيّة".

ولفت إلى أنّ "على الحكومة أن تدعو إلى حوار وطني بالتنسيق مع رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​".

في سياق آخر، رأى ناجي أنّه "من غير المناسب أن يشعر أهل طرابلس بأنّ الحكومة لا تسمعهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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