ضاهر: أتمنى على حزب الله اتخاذ موقف واضح وصريح من مسألة السلاح

أشار النائب ميشال ضاهر، إلى أنّه "يوجد خطر وجوديّ ونرى ما يحصل من حولنا، فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد وإسرائيل فرحة بحالتنا وإذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة".
ولفت، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى "أنني أتمنى على حزب الله اتخاذ موقف واضح وصريح من مسألة السلاح و لا نريده أن ينتحر ويجرّ لبنان واللبنانيين إلى الهلاك معه".
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