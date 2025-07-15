بوصعب ردًا على ترديد زرازير شعار "كلن يعني كلن": "صرتي وحدة منن"

ردّ نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بوصعب​ على النائبة ​سينتيا زرازير​ التي رددت شعار "كلن يعني كلن" خلال كلمتها في جلسة مجلس النواب، حيث قال لها: "صرتي وحدة منن".

وفي وقت سابق، أشارت النائبة ​سينتيا زرازير​، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​نواف سلام​ عاجز عن تحرير موقع المدّعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل ​نبيه بري​".

ولفتت، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة سياسات الحكومة، إلى أنّ "وزير التربية تمارا الزين أخفت معلومات حول جودة حليب الأطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث"، وسألت: "متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية".