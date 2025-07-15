قائد الجيش استقبل مدير المخابرات القبرصي وروني لحود

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، مستشار الأمن القومي مدير جهاز المخابرات القبرصي تاسوس تزيونيس، وتناول البحث آخر التطورات.
كما استقبل المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، وتناول البحث شؤونا مختلفة.
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