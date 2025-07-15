سامي الجميل: لا دولة بوجود السلاح ولا مصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيًّا بوجود السلاح خارج إطار الدولة

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب سامي الجميّل الى انه منذ 4 أشهر خلال جلسة الثقة رسمنا خارطة طريق لانطلاقة جديدة للبلد وهذه الخارطة لقيت استحسانًا لدى جزء كبير من ال​لبنان​يين عندما تحدثنا عن الخطوات المتتالية، وهي حصر السلاح ومن ثم عقد مؤتمر المصارحة والمصالحة والعدالة والسيادة وتطوير النظام السياسي والنهوض بالبلد.

ولفت الجميل في تصريح له خلال جلسة مناقسة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، الى اننا كنا في بداية انطلاقة الحكومة والعهد متأملون أن تكون على أسس سليمة وننتقل من المزايدات الى منطق البناء ومد اليد نحو الآخر والتعاون لبناء دولة حضارية ومتطورة، لم يكن امرًا بسيطًا ما قلناه المرة الماضية خصوصًا بعد المعاناة والاضطهاد والمأساة التي مررنا بها والدموع والدماء التي نزفت، وكنا مصرين ان نضع لبنان والشراكة الوطنية أولا وأسس لفتح صفحة جديدة والانتقال بلبنان الى مكان آخر.

واردف الجميل لا يمكننا أن نتحاور وبعض الأطراف تملك سلاحًا وأداة للترهيب، لافتا الى ان حالة الحرب سائدة في لبنان فكيف لنا أن نجذب الاستثمارات ولم نفرض سيادتنا فكيف لنا أن نجلب المساعدات؟، مؤكدا بانه لا دولة بوجود السلاح ولا مصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيًّا بوجود السلاح خارج إطار الدولة.