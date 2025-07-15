الرئيس عون استقبل يعقوبيان والبون والتقى وفدا رياضيا

واصل رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ لقاءاته، في قصر بعبدا، فاستقبل النائبة ​بولا يعقوبيان​، وعرض معها الأوضاع العامة والتطورات السياسية الراهنة.

واستقبل رئيس الجمهورية، النائب الأسبق منصور غانم البون، الذي أوضح بعد اللقاء أنه شكر لـ"رئيس الجمهورية الاهتمام الذي أولاه بوضع مرفأ جونيه السياحي، مما أدى الى إعادة فتحه للحركة البحرية السياحية، الأمر الذي ينعش المنطقة ويعزز السياحة فيها.

كما عرض مع رئيس الجمهورية "ضرورة استكمال تنمية المشاريع الإنمائية التي توقف العمل فيها، وتلك التي تحتاج الى تنمية".

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية حسنين مقلد وأمين سر الاتحاد حسن قعيق، يرافقهما البطل اللبناني الدولي ايتيان الشاعر، الذي حل في المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية التي انتهت قبل أيام في مدينة كمنيتس في المانيا، والبطلة العالمية جويا خير الله اول لاعبة لبنانية تحرز بطولة العالم للناشئات في عام 2023 وبطولة آسيا 2021، إضافة الى تحطيم أرقام قياسية عالمية وقارية عدة.

وأطلع الوفد رئيس الجمهورية على "الإنجازات التي يحققها الابطال اللبنانيون، ومنهم البطل الشاعر الذي فاز بلقب بطل العالم في فئة 120 كيلوغراما ضمن بطولة العالم المفتوحة للقوة البدنية الكلاسيكية.

ونافس الشاعر نخبة من أبرز الرياضيين العالميين وتمكن من حسم اللقب في نهائي حافل بالإثارة حتى المحاولة الأخيرة بفضل تركيزه العالي والتخطيط الدقيق لأدائه.

وأوضح مقلد أنه "في الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في البطولة حل المنتخب اللبناني في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة بين 56 دولة"، وقال: "بالنسبة إلى البطلة جويا خيرالله، حققت إنجازات في بطولات عالمية وقارية وفتحت صفحة رياضية جديدة في تاريخ الرياضة اللبنانية للسيدات لتصبح الناشئة الأولى دون العشرين عاما تحرز المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية في تركيا عام 2021".

وهنأ رئيس الجمهورية البطلين الشاعر وخير الله على البطولات التي حققاها، متمنيا لهما "التوفيق والنجاح الدائم"، وقال: "رفعتما اسم لبنان عاليا، وكنتما الصورة المشرقة لبلدكما الذي يعتز بالشباب والشابات الذين يحققون بطولات عالمية في كل الألعاب".