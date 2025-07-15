اشارت النائبة بولا يعقوبيان الى ان هذه المرة لا ندخل بالمجهول بل بالمعلوم، والمطلوب من الحكومة جدول وسقف زمنيّ لتسليم السلاح وهذا أهم قرار أمام الحكومة.
واعتبرت يعقوبيان خلال جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، بان هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات، ونتمى أن تاتي بمشاريع مثمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: هذه الحكومة من افضل الحكومات وعليها وضع جدول وسقف زمنيّ لتسليم السلاح وهذا أهم قرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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