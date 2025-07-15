يعقوبيان: هذه الحكومة من افضل الحكومات وعليها وضع جدول وسقف زمنيّ لتسليم السلاح وهذا أهم قرار

اشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​ الى ان هذه المرة لا ندخل بالمجهول بل بالمعلوم، والمطلوب من الحكومة جدول وسقف زمنيّ لتسليم ال​سلاح​ وهذا أهم قرار أمام الحكومة.

واعتبرت يعقوبيان خلال جلسة مناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، بان هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات، ونتمى أن تاتي بمشاريع مثمرة.