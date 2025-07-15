شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، افتتاح المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF، الذى يقام هذا العام تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجارى، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات".

وذلك بحضور الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى لشئون التعدين، وانطونيو أوبورو، وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب شحاتة ابوزيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقدم مشؤوع قانون الثروة المعدنية، ونواب محافظى الوادى الجديد والبحر الأحمر وأسوان، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار مسئولى قطاعات التعدين فى الدول العربية والأفريقية، والرؤساء التنفيذيين ومديرى كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية.

ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية.

وتم افتتاح المعرض المصاحب لمنتدى مصر للتعدين فى نسخته الرابعة والذى انطلق اليوم بحضور كبار الشخصيات من الوزراء وسفراء الدول ونواب البرلمان والمحافظين والرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركات متنوعة من الشركات العاملة فى صناعة التعدين على المستويين المحلى والدولي.

وعلى هامش المنتدى تم توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن فى مصر، فى خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية فى قطاع التعدين، شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025.

الاتفاقية الاولى اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي.

والاتفاقية الثانية تشمل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطارى بين وزارة البترول والثروة المعدنيه وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية.

وقام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتكريم مجموعة من السادة الوزراء وكبار المسئولين والشخصيات على دورهم كشركاء للعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية فى النهوض بقطاع التعدين وإنجاز العديد من الخطوات الهامة لتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب، وشملت قائمة المكرمين: المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وتسلمها نيابة عنه نائب الوزير الأستاذ شريف الكيلانى، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محافظ الوادى الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط وتسلمها نيابة عنه الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس النواب، النائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون الثروة المعدنية بمجلس النواب، المهندسة هدى منصور، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السكرى للذهب عن شركة انجلوجولد اشانتى العالمية، المهندس أحمد السويدى، رئيس مجموعة السويدى الكتريك وشريك الاستثمار الوطنى بقطاع التعدين، الدكتور محمد الباجورى، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وتعليقا على تكريمه فى منتدى مصر للتعدين، صرح المستشار محمود فوزى، باننا لم نقم إلا بواجبنا خدمة لصالح بلادنا وتنفيذا للتوجيهات والتكليفات الرئاسية، وأن الوزير كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية نموذج وطنى مشرف، ويتمتع بعلاقات دولية واسعة فى مجال الطاقة والمعادن، تنعكس إيجابيًا على المصالح الوطنية ونشكره على هذا التكريم.