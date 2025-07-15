شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من النادى الأهلى ضد برنامج "كورة كل يوم" والان مع تفاصيل الخبر

تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى من الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه كريم حسن شحاته، عبر قناة "الحياة"، بزعم إذاعة بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتشكيك في نزاهة النادي والسخرية منه.

وذكر المجلس الأعلى، في بيان صادر عنه، أن النادي الأهلي تقدم باسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.