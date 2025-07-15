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قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات

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  • قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات 1/6
  • قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات 2/6
  • قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات 3/6
  • قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات 4/6
  • قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات 5/6
  • قافلة تنموية شاملة لحياة كريمة بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 01:20 م

أكدت مؤسسة حياة كريمة أنه تم تنفيذ قافلة تنموية، شملت خدمات طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية بمحافظة المنوفية.

وقدمت القافلة خدماتها في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وبقرى كفر مليج وكفر الشيخ طعيمة، وذلك بالتعاون مع جامعتي المنوفية والسادات، وبمشاركة متطوعين، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات في القرى المستهدفة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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