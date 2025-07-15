فيضانات تجتاح نيويورك ونيوجيرزي

ابوظبي - سيف اليزيد - اجتاحت فيضانات منطقة نيويورك وولاية نيوجيرزي ليل الاثنين الثلاثاء نتيجة أمطار غزيرة تسببت بها عاصفة فوق المنطقة.

وسجّلت خدمات الأرصاد الجوية كميات غير مسبوقة من الأمطار، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات الإنقاذ.

وأعلن حاكم نيوجيرزي فيل ميرفي حالة الطوارئ في مقاطعات عدة، ودعا السكان إلى التزام منازلهم. وحذرت السلطات من ظروف سير خطرة وازدياد خطر الفيضانات المفاجئة في مناطق مكتظة بالسكان.

وفي نيويورك، علقت مطارات جون إف كينيدي ولاغارديا ونيوارك رحلات المغادرة مؤقتاً. كما تعرض مترو نيويورك لاضطرابات شديدة حيث توقفت خطوط عدة وغمرت المياه محطات كثيرة، خصوصا في تشيلسي وجنوب مانهاتن. وتسببت ازدحامات مرورية كبيرة في شلل طرق رئيسية عدة في المدينة.

وحذر مركز الأرصاد الوطني من استمرار التحذير من الفيضانات في شمال الولاية حتى الساعة 7,15 صباحا بالتوقيت المحلي (11,00 بتوقيت غرينتش).

وتأثرت كل من فيرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا أيضا. ولا تزال حالة الطوارئ بسبب الفيضانات سارية في وسط فيرجينيا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن بحسب السلطات المحلية.

وشهدت بعض أحياء نيويورك أمطارا تراوحت كميتها بين 38 و45 مليمترا خلال أقل من ساعتين. أما في نيوجيرزي، فوصلت كميات الأمطار إلى 150 مليمترا. وتسبّب تشبّع كل من التربة وشبكات الصرف في تفاقم الفيضانات.

وتحركت الأمطار الغزيرة نحو الشرق الثلاثاء. ومع ذلك حذرت السلطات من ضرورة توخي الحذر، إذ لا تزال بعض الطرق غير صالحة للمرور، بينما تشهد شبكات النقل اضطرابات جزئية، ما استدعى إجراء أعمال صيانة وإصلاح لمعالجة الأوضاع.

