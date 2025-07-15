باسيل خلال جلسة مساءلة الحكومة: نحن مع تسليم سلاح "حزب الله" وليس نزعه ولا نريد حفلة تحريض

أشار رئيس التيار "الوطني الحر" ​جبران باسيل​، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الى أننا "وجّهنا للحكومة 10 أسئلة منذ آذار ولم تجب إلا على سؤال واحد و"يا ريت ما جاوبتنا عليه".

ولفت جبران، الى أن "السوريين عم يطابونا بإطلاق سراح من قتل عسكريينا وحتى الآن لا موقف من الحكومة"، متوجهاً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول "ظابطة معك قصة الترويكا وانت حامي الحكومة".

وقال "نحن نريد أن يسلم الحزب سلاحه لكن لا نريد حفلة تحريض وموضوع النازحين السوريين لا مزاح فيه"، متابعاً "نحنا مع تسليم سلاح حزب الله ولسنا مع نزعه".

وأردف "عندما يقول نائب لبناني إن لديه 15 ألف مقاتل لمواجهة حـزب الله وآخر يهدد بالنظام السوري الحالي لنزع السلاح هؤلاء يعطون الحجة للحزب للدفاع عن لبنان ليس فقط أمام إسرائيل بل أمام الإرهاب أيضًا".

وذكر أنه "نطالب سوريا بخطّة عودة النازحين لكن سوريا هي من تطالبنا اليوم بمن قتل عسكريينا"، مضيفاً "هناك نواب سلطة ونواب معارضة.. النواب الممثلون في الحكومة يمكنهم مناقشة سياستها في الداخل اما نحن فنناقش في مجلس النواب ويجب اخد الموضوع بالاعتبار".