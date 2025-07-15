مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة الى وحدتين دم من فئة "O+"، ووحدتين صفائح دموية أي نوع. للتبرع التواصل على الرقم 03 54 03 03. وشكرا سلفا للمتبرعين.

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