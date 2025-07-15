أشار النائب السابق طلال أرسلان، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "ما يحدث في السويداء مريب ومخزٍ فنحن نشهد تعرّضًا لأبشع أنواع الجرائم الوحشية"، لافتاً الى أننا "نُقيّم المواقف بالأفعال لا بالشعارات وما تبيّن من المجازر يُثبت أن ما يحدث في ​سوريا​ ليس دولة ولا يشبه الدولة".

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: ما تبيّن من المجازر يُثبت أن ما يحدث في سوريا ليس دولة ولا يشبه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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