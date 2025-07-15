"النشرة": 10 شهداء بينهم 6 سوريين في الغارة الإسرائيلية على وادي فعرا في البقاع

أفاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​، عن سقوط "10 شهداء بينهم 6 سوريين في الغارة الإسرائيلية على ​وادي فعرا​ في البقاع.

وكان قد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة البقاع.