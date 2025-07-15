بلدية زحلة تُطلق مسحًا شاملًا للسيارات المهملة وتتوعّد بإزالتها قسرًا عند عدم الالتزام

أعلنت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، أنه "استنادًا إلى قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 8309 بتاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلق بالحدّ من ظاهرة انتشار ​السيارات المهملة​ أو غير الصالحة للسير على جوانب الطرقات العامة، تعلن بلدية زحلة – معلقة وتعنايل عن بدء إجراء مسح شامل لتحديد مواقع السيارات المهملة أو غير الصالحة للسير".

كذلك أعلنت عن "توجيه إنذارات خطية لأصحاب هذه السيارات لإزالتها ضمن مهلة محددة"، لافتةً الى أنه "في حال عدم الالتزام، ستتخذ البلدية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك الحجز أو الرفع القسري للسيارة".

وقالت "تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة العامة، تسهيل حركة المرور، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمدينة"، آملةً من "جميع المواطنين التعاون معنا لما فيه خير المدينة وسلامة سكانها".