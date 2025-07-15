لحود بفعاليات "يوم العرق اللبناني" في زحلة: وزارة الزراعة مستمرة في مرافقة المنتجين وتنظيم الأسواق

نظّمت ​وزارة الزراعة اللبنانية​، بالتعاون مع بلدية ​زحلة​- المعلقة وتعنايل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، فعاليات "يوم العرق اللبناني" و"اليوم العالمي للتذوق"، مساء الجمعة في بارك جوزف طعمة سكاف- زحلة.

وأشار المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، خلال تمثيله وزير الزراعة نزار هاني في الفعاليات، إلى أنّ "هذا الحدث ليس فقط احتفالًا تراثيًا، بل خطوة ضمن خطة وطنية متكاملة لتثبيت حضور العرق اللبناني في الأسواق الدولية".

وقال: "العرق الزحلاوي ليس مجرد مشروب، بل هو رواية الأرض والنار والكرمة. هو ذاكرة اللبنانيين ونكهة السهرات، انتقل من البيوت إلى المعامل، ومن زحلة إلى العالم".

وأكد استمرار الوزارة في ضبط الجودة، مرافقة المنتجين، وتنظيم الأسواق.

بدوره، أعرب رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل سليم غزالة عن "فخر زحلة باحتضان هذا الحدث"، معتبرًا أنّ "العرق يشكل جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الزحلاوية، ومن تقاليد الكرم اللبناني".

وقال: "زحلة لا تحتفل وحدها، بل تفتح ذراعيها لكل منتجي العرق في لبنان. نؤيد جهود وزارة الزراعة في ضبط الجودة ومكافحة الغش، حفاظًا على سمعة لبنان وثقة المستهلك".

وقدم أرقامًا توثق تطور هذا القطاع الحيوي، حيث "ارتفعت صادرات العرق من 700 ألف زجاجة عام 2016 إلى 980 ألف زجاجة في 2024"، و"زادت القيمة التصديرية من 3.7 مليون إلى 6.2 مليون دولار (بنسبة نمو بلغت 67%)"، و"الإنتاج المحلي ارتفع إلى ما بين 4.5 و5 ملايين زجاجة سنويًا".

بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة منير التيني على "أننا نقدّر جهود وزارة الزراعة، ونضع إمكانات الغرفة في خدمة هذا القطاع. نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير جودة الإنتاج وفتح أسواق جديدة".