الراعي استقبل وفد اتحاد بلديات قضاء بشري واللواء عبدالله في الديمان: لتعزيز أوضاع عناصر قوى الأمن الداخلي

عرض البطريرك الماروني ​مار بشارة بطرس الراعي​، الأوضاع الأمنية وأوضاع البلديات مع زواره في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث استقبل وفد اتحاد بلديات قضاء بشري برئاسة إيلي مخلوف الذي قال بعد اللقاء: "وضعنا البطريرك الراعي في اجواء واقع البلديات المالي المرير الذي نمر به آملين منه القيام باتصالات مع الكتل النيابية لتحسين واقع البلديات ماليا كي نتمكن من القيام بدورنا على اكمل وجه".

ولفت إلى انّه "زودنا البطريرك الراعي ببركته الأبوية واستمعنا إلى توجيهاته وتمنياته لنا بالتوفيق وضرورة مواكبة معاناة اهلنا ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة ضمن الامكانيات المتاحة واكدنا له اننا كنا وسنبقى دائما الى جانب اهلنا في القضاء".

وظهرا استقبل البطريرك الراعي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله يرافقه العميدان محمود قبرصلي وجورج خير الله وعرض معه الأوضاع الأمنية.

وهنأ الراعي قوى الأمن الداخلي بالتعيينات الجديدة مثنيا على" دورهم ضباطا ورتباء وافراد في حفظ الأمن"، ودعا إلى "تعزيز أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها".

كما استقبل رئيسة جمعية اصدقاء القربان منى نعمة.