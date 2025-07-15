"النشرة": إسرائيل قررت حماية دروز جنوب سوريا وإخراج المجموعات الإسلامية التي هاجمت السويداء

اتخذ الاسرائيليون قرار ​حماية الدروز​ السوريين من الهجمات التي تعرضت لها السويداء، والتي قادتها المجموعات الإسلامية المتشددة بها، بعد نزاعات دامية حصلت بين الدروز والبدو في اليومين الماضيين.

وبحسب المعلومات، فإن العواصم الدولية لم تعترض على دخول الأمن العام السوري إلى السويداء، وطالبت واشنطن إسرائيل بعدم التدخل، لكن دخول المجموعات الإسلامية المتشددة، ورفع شعارات مذهبية وطائفية، فرض تغيير المعادلة، وسط ضغوطات كبيرة قام بها الدروز في اسرائيل، أدت إلى اتخاذ تل ابيب قرار حماية دروز سوريا.

مما اضطر القوى السورية المسلحة إعلان وقف تقدمها، وانسحابها إلى مشارف السويداء، تحت عنوان الاتفاق.

فهل تقف الأمور عند هذا الحد؟

كل المعطيات تفيد ان اسرائيل تحركت، لمنع تهديد امنها القومي في جنوب سوريا، بعدما رصدت مخاطر وجود متطرفين إسلاميين قدموا من كل أنحاء سوريا نحو السويداء.