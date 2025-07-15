البستاني بجلسة مساءلة الحكومة: مرّ 150 يومًا على عمل الحكومة دون خطة اقتصادية وهذا يدلّ على التقصير وعدم الرؤية

أشار النائب فريد البستاني، إلى أن "مرّ 150 يومًا على عمل الحكومة دون خطة اقتصادية، وهذا يدلّ على التقصير وعدم الرؤية، وهذه دعسة ناقصة بالنسبة لحكومة رفعت شعار الإصلاح".

واضاف "العجلة الاقتصاديّة اليوم عالقة في الحفرة وأقول كفانا من تضييع الفرص وعلينا حسم موضوع سعر الصرف".