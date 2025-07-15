الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ​ضباب على المرتفعات​ ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض فوق الجبال وتنشط الرياح احيانا لتصل لحدود 50 كلم/س شمال البلاد".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الاربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض فوق الجبال، تنشط الرياح احيانا لتصل لحدود 50 كلم/س شمال البلاد".

ولفتت الى ان "طقس الخميس غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات، وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ترتفع درجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل".

واوضحت ان "طقس الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية".