النشرة: إقفال معمل لصنع الحلويات والكيك في بلدة جباع بناءً على إشارة من النيابة العامة في النبطية

أفاد مراسل النشرة في النبطية أن مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة ​حماية المستهلك​ في محافظة النبطية، وبحضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة المديرية الإقليمية لجهاز أمن الدولة في النبطية، قاموا بإقفال معمل لصنع الحلويات والكيك في بلدة جباع بناءً على إشارة من النيابة العامة في النبطية.

وجاء الإقفال بعد أن أظهرت نتائج فحص عينتين سحبتا الأسبوع الماضي من المعمل أن العينتين كانت سلبية وغير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية.

كما تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب المعمل، مع الإشارة إلى أن المصنع لا تتوفر فيه شروط ومعايير السلامة.