أشار النائب ​ياسين ياسين​، خلال جلسة مساءلة الحكومة، الى أن "تقرير ديوان المحاسبة اضاء على ثغرات خطيرة ونطالب بتحقيق جدي وشفاف". ولفت ياسين، الى أن "حصرية السلاح ليست شعارًا بل قاعدة دستورية وسياسية ولا تستقيم الدولة بدونها والرئاسة الاولى أخذت الامر على عاتقها كما البيان الوزاري ونسأل الحكومة بصراحة ما هي الخطة العملية لضمان حصر السلاح وهل من جدول زمني وأي خطوات

كانت هذه تفاصيل خبر ياسين خلال جلسة مساءلة الحكومة: حصرية السلاح ليست شعارًا بل قاعدة دستورية لا تستقيم الدولة بدونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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