منيمنة بجلسة مساءلة الحكومة: هناك فجوة بين الوعود والتطبيق فنرى مراوحة هي ربما نتيجة تسلل للنهج القديم

اشار النائب ابراهيم منيمنة خلال جلسة مساءلة الحكومة، الى أن "هناك تقدم بعد 5 اشهر من عمر الحكومة ولكنه ضئيل ولا نريدها ان تكون حكومة الحد الأدنى".

واعتبر أن "هناك فجوة بين الوعود والتطبيق فنرى مراوحة هي ربما نتيجة تسلل للنهج القديم في أعمال اليوم والمسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، بل على من خارج هذه الحكومة أيضًا ونرى ممارسات قديمة وغيابًا للمؤسسات".

واوضح ان "بتقييمنا لعمل الوزراء على المستوى الفردي فهو عمل جيد وليس لعمل مجلس الوزراء كاملًا، ولم نرَ حكومة قوية قادرة على أن تكون مركز القرار في البلد".

واضاف "طالبنا ونطالب بالخطة والجدول الزمنيّ لحصر السلاح في يد الدولة، ونريد إنجازات سريعة لكننا رأينا خطوات ناقصة في بعض الأماكن بدءًا بالتعيينات ووصولًا إلى الرواتب".