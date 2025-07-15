عبدالله خلال جلسة مساءلة الحكومة: ندعو للإقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى يموتون في منازلهم

أشار النائب ​بلال عبدالله​، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الى أننا "نتمنى على الحكومة عدم ممارسة الطبقية في القطاع الصحي".

ولفت عبدالله، الى أنه "بالنسبة لي ولم أمثل السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن وال​سياسة​ وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه ​حماية الناس​ فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".

وقال "ندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".