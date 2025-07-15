أشار النائب بلال عبدالله، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الى أننا "نتمنى على الحكومة عدم ممارسة الطبقية في القطاع الصحي".
ولفت عبدالله، الى أنه "بالنسبة لي ولم أمثل السيادة هي في كرامة الإنسان والسيادة هي في حماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي وليست فقط في مفهوم الدفاع والأمن والسياسة وندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".
وقال "ندعو الى الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله خلال جلسة مساءلة الحكومة: ندعو للإقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى يموتون في منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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