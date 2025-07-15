معوض بجلسة مساءلة الحكومة: إذا لم نقتنص الفرصة من الممكن أن يعود لبنان ساحة لاي صراع اقليمي أو دولي

طالب النائب ​ميشال معوض​ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تصبح جلسة مناقشة سياسات الحكومة عادة من أجل الخروج من عادات وابتكارات الترويكا والحوارات لان الحوار الاساسي يكون في المجلس النيابي.

وخلال جلسة مساءلة الحكومة، لفت معوض الى انه "اذا قارنا الحكومة بسابقاتها هناك فرق شاسع بتكوينها وببيانها الوزاري وبأعمالها وهي تسعى للدفاع عن الدولة لا التآمر عليها ولا هي جزء من الوصاية والهيمنة على الدولة ولا جزء من تغطية السلاح ولا جزء من شبكة الفساد التي تغلغلت في الدولة."

وتابع:" المشكلة ان كل هذا جيد لكن غير كاف ليس لان التوقعات اكبر انما لسبب جوهري واساسي واكبر، نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها انما على قدرتها للاستفادة من التحولات الكبيرة في المنطقة لتعيد ​لبنان​ على الساحة، هناك فرصة تاريخية للبنان لاول مرة منذ اتفاق القاهرة الذي حول لبنان لساحة، هناك فرصة لاعادة بناء وطن ودولة حقيقية.هناك فرصة والا بأحسن الاحوال سنعيش خطر تحويل لبنان الى كوبا الشرق وليس سويسرا الشرق وهذا يعني المزيد من العزلة."

وأكّد أنّه اذا لم نقتنص هذه الفرصة من الممكن ان يعود لبنان ساحة لاي صراع اقليمي او دولي، ساحة لمشاريع تطرف، مضيفًا:"لاغتنام الفرصة علينا ان نقوم بـ 4 توجهات تأسيسية، التوجه الاول هو موضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية والامنية خارج الدولة، لا زلنا في مكاننا ان كان في ملف السلاح الفلسطيني او سلاح حزب الله، ونسال الحكومة عن الخطة العملية لاستعادة السلطة أحادية السلاح، وما هو الجدول الزمني."

وتابع:" الركيزة الثانية هي اعادة هيكلة المؤسسات، الركيزة الثالثة هي اصلاح القطاع العام، والركيزة الرابعة اشراك المنتشرين بالاقتصاد اللبناني".