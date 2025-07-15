توجه النائب عماد الحوت خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب بأسئلة حول أزمة انقطاع المياه التي تعاني منها أحياء عديدة في بيروت لأسابيع متتالية، متسائلًا عن سبب عدم معاناة المسابح من نقص المياه مقارنة بمنازل المواطنين، ومطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها لمعالجة هذه الأزمة.
كما استفسر الحوت عن أسباب عدم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق، مطالبًا بوضع جدول توزيع معلن تلتزم به شركة الكهرباء لضمان العدالة في التوزيع.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوت خلال جلسة مساءلة الحكومة: لماذا لا يتم توزيع الكهرباء بعدالة وشفافية على المناطق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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