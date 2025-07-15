السنيورة زار دريان: معاناة اللبنانيين اشتدت خلال الأشهر الماضية بحيث بات الوضع شديد الدقة والخطورة

استقبل ​مفتي الجمهورية اللبنانية​ الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس ​الحكومة اللبنانية​ الأسبق ​​فؤاد السنيورة​ الذي شدد بعد اللقاء على "ما يتمسك به اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين، باستقلال لبنان وسيادته، واستقلاله وحرياته وسلطة دولته الواحدة والحصرية على كامل أراضيه ومرافقه من دون أي انتقاص أو تجزئة. كما ولأُعبّر أيضاً عن إدانتنا ورفضنا الكامل للتسريبات، والإيحاءات، والتهويلات، والتهديدات، بشأن سلْخِ مناطق من لبنان أو للمس بوحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات على كامل أرضه المحددة في الدستور، أو للإجهاز عليه كدولة سيدة حرة ومستقلة وضمّه إلى دولة أخرى، وهي تسريبات لا أساس لها، وهدفها إيقاع الفتنة بين اللبنانيين ومع أشقائهم السوريين، والتي يستعملها البعض، لتبرير الاستمرار في الحدّ من سلطة الدولة اللبنانية، ولحصرية السلاح لديها. وهو ما يعي الإبقاء على ازدواجية السلطة في لبنان، بما يحول دون استعادة حيوية الاقتصاد الوطني وازدهاره، وما يحول أيضاً دون إعادة إعمار المناطق التي دمرّها العدو الإسرائيلي".

ولفت الى ان "معاناة اللبنانيين اشتدت خلال الأشهر الماضية، بحيث بات الوضع شديد الدقة والخطورة، ويتطلّب إدراكاً من الجميع بضرورة العودة إلى الالتزام بالقواعد الأساسية التي قام عليها لبنان. وهذا ما يدفعني للتأكيد من جديد على المواقف التي يتمسّك بها المسلمون، كما والكثرة الكاثرة من اللبنانيين، وهو ما أريد أن أسلّط الضوء عليه".

في السياق، استنكر ودان "​الاعتداءات الإسرائيلية​ المستمرة على لبنان وسيادته وأمن وسلامة اللبنانيين في الجنوب اللبناني، وفي مختلف المناطق اللبنانية. كما وأننا نشجُبُ ونُدينُ الجرائم والفظائع التي ترتكبها آلة حكومة الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأبرياء في غزة والضفة الغربية. ولذلك، فإننا نُهيب بالمجتمعَيْنِ العربي والدولي، والدول الصديقة المسارعة لإعلاء الصوت، لوقف هذه المجازر وأعمال العقاب الجماعي، والإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل في ارتكابها. كما نعبّر عن إدانتنا وشجبنا للتغول الذي تمارسه إسرائيل في اعتداءاتها العسكرية، والتي تقصد منه التمهيد لفرض إرادتها وهيمنتها على منطقة ودول الشرق الأوسط".