جراده بجلسة مساءلة الحكومة: لبناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح

دعا النائب الياس جرادة من مجلس النواب الى "بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح"، معتبرا ان "الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد".

واشار الى ان "كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إن لبنان منتجع ويهددنا بهجوم علينا".

وسأل "اين الهوية اللبنانية وقدسية ال 10452 كلم2؟"، معتبرا ان "كل ذلك يكون بفضل قيام المؤسسات".