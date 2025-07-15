هاشم خلال جلسة مساءلة الحكومة: لوضع خطّة سريعة لإعادة الإعمار والعمل على تحرير الأرض اللبنانيّة المحتلّة

أشار النائب قاسم هاشم، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، الى أنه "يجب وضع خطّة سريعة ل​إعادة الإعمار​ والعمل على تحرير الأرض اللبنانيّة المحتلّة، ونسأل "لماذا لم يتحرّك بعد هذا الملفّ؟".

ولفت هاشم، الى أن "تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيّين وقضيّة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحتاج لدقّة في التعاطي وهذه الأراضي هي لبنانيّة ومسجّلة في الدوائر العقاريّة اللبنانيّة".