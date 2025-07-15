شقير بحث مع بلاسخارت المواضيع والتطورات المتعلقة بالمنطقة

إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت وتناول البحث المواضيع والتطورات المتعلقة بالمنطقة.

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