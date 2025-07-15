حبيب زار قبلان: نتلمس دعمكم لما يقوم به مصرف الإسكان التزاماً برسالته الإنسانية

بحث المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، مع رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب مع وفد من مجلس الإدارة في الأوضاع العامة في البلاد في ظل ​الأزمة الاقتصادية​ والضغوط المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم الشعب اللبناني.

واشار حبيب بعد اللقاء، الى أن "في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب. أردنا أن نزور هذا الصرح الجليل كي نتلمس دعمكم لما يقوم به مصرف الإسكان التزاماً برسالته الإنسانية التي لا تفرّق بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل تسعى دائما أبدا إلى ما هو خير اللبنانيين جميعا".

ولفت الى ان "من هنا، جئناكم حاملين مسؤولية شريحة واسعة من اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، متأبطين مشاريع حالية ومستقبلية نسعى إلى تحقيقها مع الصناديق العربية وغيرها، لتأمين ديمومة القروض والعمل على رفع سقفها كلما دعت الحاجة".