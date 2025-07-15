حواط في جلسة مساءلة الحكومة: لمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير

أشار النائب زياد حواط، في كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة الى ان "الدولة هي المفتاح الأساس لحل كل المشاكل واليوم هو يوم الحسم والبعض بحالة نكران للواقع ولمواجهة الخطر في لبنان يجب قيام الدولة واتخاذ قرار وطني كبير".

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