وهاب: أهلنا في لبنان والجليل وسوريا انزلوا إلى الساحات للتضامن مع مشايخ تقتل ونساء تسبى باشراف المجرم الجولاني

وجه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح له نداء، الى "أهلنا في كل مكان في لبنان والجليل وسوريا ودول العالم إنزلوا الى الساحات للتضامن مشايخ تقتل نساء تسبى أطفال يموتون كله بإشراف المجرم الجولاني وجيشه".

وأضاف وهاب "أناشد المقاومة اللبنانية بالوقوف إلى جانب الدروز الذين يتعرضون للإبادة. نطالبكم رسمياً بالوقوف ومد الناس بالسلاح والخبرات"، لافتاً الى أن "دخول السويداء لا يعني سقوط الجبل . الشباب والمقاتلين في كل القرى".