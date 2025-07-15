فيضانات اجتاحت نيويورك ونيوجيرزي جراء أمطار غزيرة

اجتاحت فيضانات منطقة نيويورك وولاية نيوجيرزي ليل الاثنين الثلاثاء نتيجة أمطار غزيرة تسببت بها عاصفة فوق المنطقة.

وسجّلت خدمات الأرصاد الجوية كميات غير مسبوقة من الأمطار، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات الإنقاذ.

وأعلن حاكم نيوجيرزي فيل ميرفي حالة الطوارئ في مقاطعات عدة، داعيا "السكان إلى التزام منازلهم". وحذرت السلطات من ظروف سير خطرة وازدياد خطر الفيضانات المفاجئة في مناطق مكتظة بالسكان.

وفي نيويورك، علقت مطارات جون إف كينيدي ولاغارديا ونيوارك رحلات المغادرة موقتا. كما تعرض مترو نيويورك لاضطرابات شديدة حيث توقفت خطوط عدة وغمرت المياه محطات كثيرة، خصوصا في تشيلسي وجنوب مانهاتن. وتسببت ازدحامات مرورية كبيرة في شلل طرق رئيسية عدة في المدينة.

وفي نيوجيزري، تدخلت فرق الإنقاذ مرات عدة لمساعدة سائقين عالقين ومقيمين محاصرين نتيجة ارتفاع مستوى المياه، خصوصا في نيوارك. وحذر مركز الأرصاد الوطني من استمرار التحذير من الفيضانات في شمال الولاية.