الجيش الإسرائيلي: بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا قبل قليل مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أنه "بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا قبل قليل مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في ​السويداء​".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً أكدا فيه أمرهما للجيش بشن هجوم فوري على القوات السورية وأسلتها في محافظة السويداء.

وشدد البيان على أن إدخال الأسلحة إلى السويداء يعد مخالفة لسياسة نزع السلاح التي تم إقرارها سابقاً.

وأكد نتانياهو وكاتس التزامهما بحماية الدروز في سوريا، استناداً إلى تحالف الأخوة مع دروز إسرائيل.