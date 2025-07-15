أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أنه "بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا قبل قليل مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء".
وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً أكدا فيه أمرهما للجيش بشن هجوم فوري على القوات السورية وأسلتها في محافظة السويداء.
وشدد البيان على أن إدخال الأسلحة إلى السويداء يعد مخالفة لسياسة نزع السلاح التي تم إقرارها سابقاً.
وأكد نتانياهو وكاتس التزامهما بحماية الدروز في سوريا، استناداً إلى تحالف الأخوة مع دروز إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: بتوجيهات من المستوى السياسي بدأنا قبل قليل مهاجمة آليات تابعة للنظام السوري في السويداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.