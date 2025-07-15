وليد جنبلاط: إسرائيل لن تحمي أحدا بل تريد تأجيج القتال في السويداء

أشار الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إلى أن "إسرائيل لن تحمي أحدا بل تريد تأجيج القتال في السويداء"، معتبراً أنه "لا بد من ​حل سياسي​ في السويداء برعاية الدولة".

وفي حين لفت إلى انه "لا بد من الوصول إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لمصالحات في السويداء"، رأى أنه "يجب الخروج من التردد في تصريحات بعض الرئاسات الروحية للطائفة الدرزية بدل التحريض".

وشدد على أننا "نحتاج إلى حل سياسي برعاية الدولة السورية لطي الصفحة الدامية في السويداء"، أوضح أنه "لا بد من تسليم السلاح الثقيل ولا يمكن أن يكون بيد الفصائل في السويداء"، لافتاً إلى أن "المطلوب حوار بين الوجهاء في السويداء وقيادات الدولة السورية للوصول إلى حل سياسي".