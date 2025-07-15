"تاتش" و"ألفا": تشويش خارجي أدى إلى تأثّر جزئي ومتقطّع في الخدمات

أعلنت شركتا "​تاتش​" و"​ألفا​"، في بيان، أن "الشركتين تتعرَضان، بشكل متقطّع، إلى ​تشويش خارجي​ غير اعتيادي يؤدي إلى تأثّر جزئي في جودة الخدمة في بعض المناطق".

ولفتت الشركتان، الى أنهما "اتّخذتا إجراءات فورية لتخفيف التأثير على المشتركين وضمان استمرارية الخدمة، بإشراف وزارة الاتصالات وبالتنسيق مع الهيئة المنظّمة للإتصالات والجهات المعنية".

وأضافتا "نعتذر عن أي إزعاج ناتج من هذا الظرف الخارج عن إرادتنا، ونؤكد التزامنا الكامل بتأمين أعلى مستويات الجودة والاستقرار في خدماتنا".