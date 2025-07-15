البزري خلال جلسة مساءلة الحكومة: وعدتنا بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة لكن إلى الآن لم نلمس ذلك

أشار النائب النائب ​عبد الرحمن البزري​، خلال جلسة مساءلة الحكومة، الى أنه "من اهداف الحكومة الالتزام بالدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقاسمًا في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي".

وقال البزري، "نعيش في ظل إحتلال اسرائيلي مستمر على مسمع من المجتمع الدولي ونحتاج لحوار حقيقي وشفاف حول هذا الموضوع"، لافتاً الى أنه "وعدتنا الحكومة بتطبيق وثيقة الطائف ومعالجة الممارسات الخاطئة ولكن إلى الآن لم نلمس ذلك".