بدء جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها

بدأت جلسة مناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي. وكان قد قُرع الجرس تمهيدا لبدء الجلسة. والنواب الغائبون بعذر هم وضاح الصادق وتيمور جنبلاط وغسان سكاف.

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