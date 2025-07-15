أفادت معلومات "الجديد"، أن "اللجنة الرئاسية المعنية بالرد على ورقة باراك ستجتمع في بعبدا اليوم لمناقشة الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان بالامس".
وذكرت المعلومات، أن "الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان يطلب بعض التوضيحات فيما يتعلق بالمهل الزمنية وبالاليات التنفيذية لموضوع السلاح".
وتابعت "الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان أمس تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان أمس تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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