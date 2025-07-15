الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق في البقاع زاعما أنها مواقع تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية، وبإيعاز من جهاز الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، شنت ​غارات جوية​ على مواقع في منطقة البقاع، زاعما أنها مواقع تابعة لحزب الله.

وادعى أن الغارات استهدفت معسكرات تستخدمها "قوة الرضوان"، وحدة النخبة في حزب الله، لتخزين الأسلحة وتدريب العناصر على تنفيذ هجمات ضد قواته، مضيفًا أنه تم رصد عناصر للحزب داخل هذه المواقع إلى جانب مخازن لأسلحة متنوعة.

وادعى الجيش أن هذه المواقع تُستخدم في أنشطة تُعد "خرقًا واضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وتشكل "تهديدًا مستقبليًا"، مؤكدًا استمراره في العمل لإزالة ما وصفه بالتهديدات من الأراضي اللبنانية.