قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا: وحدات من قوى الأمن الداخلي في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء

اعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا، أن "وحدات من ​قوى الأمن الداخلي​ في درعا بدأت التحرك تجاه السويداء"، داعيا "أبناء السويداء للتحلي بالوعي الوطني والتعاون التام مع قوات الدولة". واهاب بـ"الفعاليات الاجتماعية والدينية في السويداء لعب دور مسؤول لحقن الدماء".

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